今回の衆院選で富山県内で最大の焦点だったのが、政治とカネの問題や、無断・架空の党員登録問題を抱えた富山１区の自民現職、田畑裕明さんをとりまく動きでした。紆余曲折の末、比例代表で当選を果たした田畑さんの選挙戦に密着しました。先月26日田畑裕明さん「私は今回の衆議院選挙、比例区、自民党公認として出馬する判断に至りました」衆院選の公示を翌日に控えた夕方。田畑さんは一つの決断を明らかにしました。田畑裕明さ