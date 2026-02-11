どの家庭にも、家の中でしか通用しない独自ルールがあるものです。しかし、そのルールが常識の域を飛び越えると、日常生活は一気にコントの舞台へと変貌します。便利さを求めたはずの家電がなぜか規制対象になり、生活音にまでチェックが入る。そんな、家族のツッコミが追いつかないほどの珍現象が、ある家庭で静かに、しかし強烈に進行しているのです。【漫画】ウォーターサーバーが家に届いた！→夫の「ケチ活」魂が炸裂（全編を