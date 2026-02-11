『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』（ぴあ株式会社／2026年2月14日刊）の発刊記念サイン本お渡し会の詳細が発表された。 【写真】『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』掲載カット 『井上芳雄 25th ANNIVERSARY BOOK』はミュージカル俳優・井上芳雄のデビュー25周年を記念し刊行される書籍。 巻頭の撮り下ろしグラビアでは、日中のくつろいだ雰囲気と夜の大人なムードが印象的なカットを掲載。25年の軌