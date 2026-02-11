伊藤健太郎写真集『JUNCTION』（東京ニュース通信社／2026年3月10日刊）の発売記念対面イベントが東京・名古屋の2会場で開催される。 【写真】那覇市で撮影を敢行『JUNCTION』収録カットを見る ドラマ「略奪奪婚」（テレ東系）に出演するほか、2月15日（日）スタートのWOWOW × Lemino連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」、3月27日（金）公開の映画「鬼の花嫁」と話題作への出演が続く伊藤健太郎。 伊藤健太郎の最