自分の心や体がつらいときに、周りからあれこれ言われると嫌な気持ちになりますよね。特に労わり合うべき関係であるはずの親から批判的な言葉を言われると、どっと疲れてしまうこともあるでしょう。『売り言葉に買い言葉で母と喧嘩になりました』2歳の子どもがいる投稿者さんは、現在臨月の妊婦。旦那さんは出張が多く家にはほとんどおらず、ほぼワンオペです。しかも最近インフルエンザから回復したばかり。そんな投稿者さんが実