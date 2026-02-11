ソフトバンクの大野稼頭央投手（21）が宮崎春季キャンプ第3クールの11日、先発枠入りを猛アピールした。A組（1軍）のライブBP（実戦形式の打撃練習）に今春初登板して、打者6人から4奪三振。「もっとアピールしたい」と貪欲だ。圧巻の30球だった。先頭の秋広優人は外角への鋭いスライダーで空振り三振。小久保裕紀監督がキャンプ序盤に高評価した打者を打ち取ると、谷川原健太と山本恵大は球威がある直球で2者連続三振。昨季12