群馬県のマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」の誕生日会が群馬県庁で開かれ、多くのファンと県内外のマスコットがお祝いに駆けつけました。 ぐんまちゃんはファンの大きな拍手に迎えられて登場すると、保育アーティスト、出口たかしさんの歌に合わせたダンスを披露し、誕生日会が華やかに幕を開けました。 ぐんまちゃんは永遠の７歳ですが、１９９４年の２月２２日が誕生日です。１６回目となった誕生日会には、