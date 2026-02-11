◆ソフトバンク春季キャンプ（11日、宮崎）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の近藤健介外野手（32）が、ライブBPで順調な仕上がりを証明した。8日にチームの宮崎春季キャンプに合流した日本球界屈指の好打者は、今年初の投手との対戦で2打数1安打。台湾代表の徐若熙の直球を鮮やかに中前に運んで「代表に向けて、打席に立てたのは良かった」と話した。今オフから膝を以前より曲げない新たな打撃フォーム