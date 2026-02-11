鹿児島市で10日夜、横断歩道を渡っていた男性が軽乗用車にはねられ意識不明の重体です。警察は車を運転していた専門学校生の女を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。 鹿児島中央警察署によりますと、10日午後8時すぎ、鹿児島市名山町の市道の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた会社役員の65歳の男性が右折してきた軽乗用車にはねられました。男性は意識不明の重体です。 警察は、車を運転していた鹿児島市に住む専門学