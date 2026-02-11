難病に悩む当事者や家族の相談支援などを行うかごしま難病支援ネットワークが設立から15年を迎え、11日は記念式典がありました。 （日本リウマチ友の会鹿児島支部 黒木恵子支部長）「私は患者会でのボランティアを通して、たくさんの人と出会うことができた。幸せな一生だと感じている」 かごしま難病支援ネットワークはリウマチやパーキンソン病、膠原病などの22団体でつくられ、2011年の設立以来、行政への