鹿児島県出身で元ソフトバンクホークスの川粼宗則さんが、薩摩川内市で、11日講演しました。 （川粼宗則さん）「心配事を解決しようとすると不安になる。置いておけば良い」 元ソフトバンクホークスの川粼宗則さんは姶良市出身の（44）で、昨シーズン独立リーグの栃木ゴールデンブレーブスでプレーしていました。 講演会は薩摩川内市民まちづくり公社がスポ&#1254