今月8日に投開票された衆議院議員選挙の小選挙区の当選者に、11日県庁で当選証書が手渡されました。 今回の衆院選の県内の小選挙区では、1区で自民党の宮路拓馬さん、2区で自民党の三反園訓さん、3区で中道改革連合の野間健さん、4区で自民党の森山裕さんが当選しました。 11日は県庁で当選証書の付与式があり、県選挙管理委員会の松下良成委員長から本人や関係者に当選証書が手渡されました。 （1区で当選・自民党 宮路拓馬氏