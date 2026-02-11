警察官を目指す人たちを対象にした体験型の業務説明会が11日、県警本部で開かれました。 （捜査謎解き体験）「公園で放火があったが、怪しい人を見ませんでしたか？」 （機動隊の機材体験）「先の方が重いですね」 鹿児島県警は毎年高校生以上から採用試験を受けられる36歳未満の人を対象にした「体験型業務説明会」を開いています。11日はおよそ40人が参加しコンビニ強盗や放火の犯罪捜査を謎解き仕立てで体験したり、機動隊が