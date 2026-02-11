11日は「建国記念の日」です。2月11日は日本が建国された日として戦前は「紀元節」とされていましたが、戦後廃止され1967年に「建国記念の日」として国民の祝日となりました。 きょう11日は鹿児島市でこの日を祝う会と反対する会がそれぞれ集会を開きました。 鹿児島ブロック護憲平和フォーラムは「紀元節の復活は天皇の神格化につながる」などとしていて11日の反対集会にはおよそ100人が集まりました。 集会では政治学が