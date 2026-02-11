国民病とも言われる花粉症。ことしもまもなく本格的な飛散が始まります。傾向と対策や注意点を専門医にききました。 例年、県内では2月中旬から本格的な飛散が始まるスギ花粉。花粉症の人にとっては、目のかゆみやくしゃみ、鼻水などの症状に悩まされる季節が始まります。 街では、すでに症状が出始めている人もいるようで…。 （花粉症歴約10年）「今年もう結構鼻がむずむずしてきていてちょっと苦しい、この時期は苦手」