ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「ピクルス」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師莉（れい）さん）【質問】あなたの家に、久々に会う友人が遊びに来ました。友人は、手土産にピクルスを持ってきました。 さて、友人はなんと言ってあなたに渡してきましたか？次の中から近いものを1つ選んで