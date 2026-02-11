乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。2月5日（木）の放送では、“おはぎ好き”の和先生のために生徒（リスナー）から寄せられたおはぎ情報を紹介しました。乃木坂46の井上和◆「おはぎマップ」を更新！井上：今日は「おはぎマップ」を作る授業をおこなっていきます！ おはぎマップは、生徒の皆さんから届いた