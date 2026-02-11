広島・新井貴浩監督が１１日、１４日から始まる沖縄２次キャンプを前に１・２軍の入れ替えを公表した。新人では５人が沖縄切符。１軍スタートだった育成ドラフト１位の小林（城西大）は２軍合流が決まり、代わって唯一の高卒でドラフト６位・西川（神村学園高伊賀）は１軍帯同をつかんだ。攻守に存在感を発揮する同１位・平川（仙台大）、同３位・勝田（近大）について新井監督は「２人とも想定内。これぐらいは普通にやるだ