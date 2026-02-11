秋田朝日放送 秋田県内の子どもたちを対象とするスキースクールが１１日横手市で開かれました。ＮＰＯ法人ブラウブリッツ秋田スポーツネットワークは精密部品を製造・販売する「Ｏｒｂｒａｙ（オーブレー）」の支援を受け、横手市の天下森スキー場で毎年、スキースクールを開いています。 １１日は、およそ２０人の小学生が参加し、レベルに合わせてコーチの