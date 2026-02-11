秋田朝日放送 秋田県湯沢市で１４日に始まる「犬っこまつり」に向けた雪像づくりが進められています。雪の量は十分にありますが、天候に悩まされています。 犬っこまつりのメイン会場となる湯沢市の総合体育館周辺にたくさんの犬やお堂の雪像が並びました。しかし、制作の様子を近くで見ると…きのう１０日からの気温上昇と雨の影響で細かい氷のようなザラメ雪となり、形を作るのも一苦労です。お堂の柱や屋根など、しっか