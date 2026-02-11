秋田朝日放送 秋田県大仙市で１１日、伝統行事「川を渡るぼんでん」が行われ、神社に奉納される色とりどりの梵天が川を渡りました。 大仙市の花館地区で１８０年以上続く梵天行事は、五穀豊穣や家内安全を祈願し、地元の伊豆山神社に梵天を奉納します。見どころは、銀世界が広がる中で梵天が川を渡るところです。 色とりどりの梵天１３本が用意され、男衆が唄を歌いながら舟で川幅およそ３０ｍの雄物川を渡りました。川を