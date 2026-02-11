女性２人への不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたタレント・羽賀研二容疑者（本名・當眞美喜男＝６４）が出演する映画「ギャルゾンビ」の公式Ｘが１１日までに更新され、今後の方針を発表した。Ｘでは「羽賀氏はヤクザ役として重要なシーンにご出演いただいており、撮影時にはプロ意識を持って真摯に取り組んでいただきました。しかしながら、現在報道されている事案は映画の撮影とは全く無関係な私的な出来事であり、