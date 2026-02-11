巨人の春季キャンプで２年ぶりに臨時コーチを務めているＯＢの松井秀喜氏（５１）が１１日、７時間以上にわたって若手選手を中心に打撃指導を展開した。ゴジラ教室の締めは、石塚とリチャード。衆人環視の木の花ドームではなく、選手サロンに移動して約４５分間、技術論や精神論を伝授したとみられる。松井氏は具体的な事柄は明かさずに「（３人で）コーヒーを飲んでいたから。いや、本当に。世間話をしていた。このコーヒーが