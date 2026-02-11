山形県上山市で江戸時代から伝わる伝統行事「加勢鳥」が11日、行われました。象徴的な掛け声が街中に響き渡り、沿道からは市民らが水をかけ、商売繁盛などを祈願しました。中川悠アナウンサー「本番が始まるのを前にこのあと神事が行われます。そして会場にはすでに多くのお客さんが詰めかけています」上山城前にある広場に集まったのは38人が扮した「加勢鳥」です。県内外から参加者が駆け付け、中には…司会「アドリアン！