◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ混合団体（１０日、イタリア・プレダッツォ）チーム一丸でつかんだ銅メダルだ。２０２２年北京五輪では、高梨沙羅（２９）＝クラレ＝の失格の影響で、４位に終わったジャンプ混合団体。重圧の中で挑む高梨を「キーマン」と位置づけ、小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝、二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が盛り立てた。丸山希（２７）＝北野建設＝を含めた４人が全員