大分県宇佐市の中心部に新たなホテルがオープンし、11日、記念のセレモニーが開かれました。 宇佐市四日市にオープンしたのは「宇佐グランドホテル」です。 県内で薬局を展開する地元の企業・ワタナベが運営します。 11日は記念のセレモニーが開かれ、子供たちによるダンスなどが披露されました。 ホテルの総事業費はおよそ21億円。8階建てで客室は93室。宿泊客以外も利用できる天然温泉などが設けら