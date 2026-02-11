祝日の2月11日、大分県九重町のスキー場は多くの人でにぎわっていました。 2月に開幕したミラノ・コルティナオリンピックでの日本の選手たちのメダルラッシュがにぎわいに一役買っているそうです。 ◆TOS甲斐菜々子アナウンサー「くじゅうスキー場ではけさも雪が降りました。シーズン真っ只中ということで多くの人がリフトの前に列を作っています」 祝日の11日、多くの人が訪れていたのは九重町のくじ