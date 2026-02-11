今回の衆院選の大分県内の小選挙区で当選した3人に11日、当選証書が手渡されました。 3人に当選証書 2月8日に投票と開票が行われた衆院選で、県内の小選挙区では衛藤博昭さん、広瀬建さん、岩屋毅さんが当選し、自民党が議席を独占しました。 3人は11日、県庁で行われた当選証書の付与式に出席しました。 式では県選挙管理委員会の千野博之委員長がそれぞれに当選証書を手渡し、「国民の負託に応え、国政で活躍