大分県の日出生台演習場での沖縄駐留アメリカ軍の実弾射撃訓練を巡って、市民グループが10日夜、新たな火器を使うことへの問題点などを話し合う会議を開きました。 日出生台演習場（2025年） 日出生台演習場での沖縄駐留アメリカ軍の実弾射撃訓練を巡っては2025年12月、九州防衛局が迫撃砲やロケットランチャーなど新たに4種類の火器を使って訓練を実施したいという意向を地元自治体に伝えています。