学生たちに大分県内の企業に就職してもらおうと11日、大分市で合同説明会が開かれました。 バレンタインデーが近いことから赤い糸でつながる運命の企業を探してもらおうと「就活マッチングフェスタ」と題されたこの説明会。 就活マッチングフェスタ 県内に事業所がある31社がブースを設け大学生などおよそ50人が参加しました。学生たちは興味を持った企業のブースを訪れ担当者から仕事内容な