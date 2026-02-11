防災グッズに実際に触れてみるなどの体験を通じて、災害への備えについて学ぶイベントが11日、大分県大分市で開かれました。 ◆TOS田辺智彦アナウンサー「こちらは避難所で使用する屋内用のテント。このように横になるなどしてベッドの質感や、壁や天井の距離感など実際の避難所生活を疑似体験することができます」 体験型の防災イベント このイベントは防災や減災の取り組みに力を入れている大分大学が主