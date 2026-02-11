「高市人気」を追い風に、自民党の歴史的大勝で幕を閉じた今回の衆院選ですが、大分3区で11回目の当選を決めたベテラン岩屋毅さんにとっては異例の選挙戦となりました。 その戦いぶりを振り返ります。 ◆自民 岩屋毅さん（68）（別府市2月7日)「今回の選挙は、ある意味で一つ異質な選挙でもありました。ネットの中で全く事実に基づかない誹謗中傷を繰り返されました」 投開票日の前日、地元・別府市で最後の集会を開いた岩屋さ