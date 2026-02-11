高値が続くコメやタマネギ、ジャガイモの高騰が大きく影響しているようです。カレー1食あたりの調理費用を試算した「カレーライス物価」がここ10年で最も高くなりました。横浜市のスーパーにいた親子。30代「今日はカレーを作ろうと思っています」7歳「（カレー）大好き」30代「最近一緒に（料理を）やっていて、今日カレーと言ったら『一緒にやる』」家庭料理の定番「カレーライス」もまた、物価高騰の波にさらされています。カレ