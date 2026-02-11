■ミラノ・コルティナ五輪女子モーグル予選2回目（日本時間11日、リビーニョ・エアリアルモーグルパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™の女子モーグル予選2回目が行われて、柳本理乃（25、愛知ダイハツ株式会社スキー部）は73.35点で、藤木日菜（24、武庫川女子大学）は70.06点で、2回目上位10人に入り