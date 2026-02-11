女子モーグル予選コブを攻める柳本理乃＝リビーニョ（共同）11日のフリースタイルスキー女子モーグルの予選2回目で、柳本理乃（愛知ダイハツ）が73.35点で全体14位、藤木日菜（武庫川女大大学院）が70.06点で19位に入り、上位20人による同日の決勝に進んだ。予選1回目で5位の冨高日向子（多摩大ク）、7位の中尾春香（佐竹食品）は決勝から登場する。（共同）