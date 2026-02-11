俳優のチョン・ジョンソやチ・チャンウクが出演する韓国ドラマ宮廷アクション史劇『于氏王后（うしおうこう）』（全8話）がCS放送「女性チャンネル♪LaLa TV」で、あす12日より放送を開始する。【写真】『于氏王后』でカリスマ溢れる王を熱演するチ・チャンウク同作は時代劇初出演かつ初主演となったチョン・ジョンソが、理知的な瞳を持つ気高く美しい王妃だけでなく、弓を手に鎧姿で戦う本格アクションを完璧にこなして、大胆