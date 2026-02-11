ミラノ・コルティナ冬季五輪のアルペンスキー女子滑降で金メダルを獲得した米国のブリージー・ジョンソン＝8日、イタリア・コルティナダンペッツォ（ゲッティ＝共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で選手に授与されたメダルが破損するトラブルが続き、ちょっとした騒動になっている。もらってすぐに壊れるというもろさが驚きを呼び、交流サイト（SNS）などで広がった。大会組織委員会は修復する方針を示し、事態の収