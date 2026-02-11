エリカ賞2着のベレシート（牡3＝斉藤崇、父エピファネイア）が11日、栗東トレセンで共同通信杯の最終追いを行った。CWコース単走で北村友を背にゴール前で気合をつけられて6F85秒1〜1F12秒0をマークした。北村友は「先週にしっかりやってもらっていましたし、先生（斉藤崇師）からも仕上がっていると聞いていました。時計はちょうど良かったと思います。単走でリズム良く走れていました」と上々の感触。「テンションが上が