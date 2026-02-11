松本まりか主演のテレビ東京ドラマ「元科捜研の主婦」第４話が６日、放送され、思わぬ犯人にＳＮＳ上がざわついた。【ネタバレ】小学校受験の名門塾で原因不明の集団食中毒が発生した。さらに塾長が転落死する事件が発生。犯人は塾のカリスマ講師、“ダルマ先生”こと四方田達真だった。保護者の信頼も熱かったダルマ先生を演じたのが、濱正悟。実は、ＮＨＫの朝ドラ「ばけばけ」で、サワ（円井わん）にプロポーズして断られ