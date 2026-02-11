秋田・三種町でワカサギ釣りをしていた男性2人が用水路に転落し、1人が意識不明です。11日午後2時35分ごろ、三種町で釣りをしていた女性から「ワカサギ釣りをしていた人が落ちたようだ」と消防に通報がありました。警察と消防が水路に転落した男性2人を発見し、秋田市内の病院に搬送されましたが、1人が意識不明の状態となっています。40代から50代とみられるもう一人の男性は意識はあるものの、低体温症の疑いがあるということで