『「彼を殺して私も死ぬわ！」と叫んだ瞬間、前世を思い出しました～あれ、こんな人どうでも良くない？～』（双葉社）が2026年2月10日に発売された。紙版・電子版の発売と同日にオーディオブック版も配信される。 【写真】『「彼を殺して私も死ぬわ！」』書影 王女殿下に夢中な婚約者アレクサンダーに絶望し「彼を殺して、私も死ぬわ！」と叫んだ瞬間、伯爵令嬢クローディアは気付いた。こ