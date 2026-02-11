米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が2月8日、自身のInstagramを更新し、スプリングトレーニングを前にしたトレーニング風景を公開した。投稿では「スプリングトレーニングまでもう少し」とつづり、マウンドから一球だけ投じる短い動画を披露。シーズン開幕へ向けた調整が着実に進んでいる様子を伝えている。 動画には、ドジャースの青いショートパンツ姿でマウンドに