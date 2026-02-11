WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がXを更新。「ひさびさのYouTube UPしました〜！ offの日の準備動画！寝起きから始まるﾖ」と綴る。公開された動画で、仲田はまず「みなさんこんにちは 仲田歩夢です」と挨拶。「本日は、見ての通り今まだ寝起きで、顔も洗ってなければ何もしていない朝イチです」と報告する。当日は一日オフで、起床もゆっくり。夕方から友人と出かける予定で「準備の様子を撮っていき