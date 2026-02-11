【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月11日にリリースとなった崎山蒼志の新曲「泡沫」（読み：ほうまつ）のMVが公開された。「泡沫」はTVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-のEDテーマに起用されている。 ■人物が登場しないにもかかわらず人の温もりや気配を感じさせる、映像美にも要注目 今回MVを手掛けたのは、映画『明け方の若者たち』や配信ドラマ『【推しの子】』などでも知られる映画監督・松本花奈。