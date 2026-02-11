今回の衆議院選挙では、高市早苗総理率いる自民党が316議席という圧倒的な議席数を獲得し、歴史的な勝利を収めました。一方で、野党第一党の中道改革連合は49議席と大きく数字を減らし共同代表が辞任に追い込まれるなど、野党陣営は再編を余儀なくされています。この「一強多弱」の選挙結果をどう見るべきか。今後の政局はどのように展開されるのか。政治ジャーナリストの今野忍氏（元朝日新聞政治記者）がMBSの番組『よんチャンTV