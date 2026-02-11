俳優の神尾楓珠が、2月11日、女優の平手友梨奈と電撃結婚したことが話題となっている。「この日、2人は互いのInstagramを更新。連名による書面画像をアップしました。そこには結婚報告とともに《それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました》とつづられていました」（芸能記者）あわせて公開されたのは、ダークトーンの背景で前後に重なる2ショット。手前の神尾はベージュのセットアップに白シャツ姿で大股