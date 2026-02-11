2月10日、俳優・神木隆之介が一般女性との結婚を発表し、話題を集めている。神木は、所属事務所の公式HPで《いつも応援いただきありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます》と発表。ファンへの感謝と、《これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります。》と意気込みをつづった。1995年、わずか2歳で芸能界デビューし、たし