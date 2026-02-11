ミラノ・コルティナ五輪は第６日の１０日、スキージャンプ混合団体（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）が行われ、丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームＲＯＹ）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）で臨んだ日本は、合計１０３４・０点で３位となり、銅メダルを獲得した。日本が僅差でメダル争いを制した。４位ドイツとは１・２点差で、距離に換算するとわずか「６０センチ」差。スタートゲートを変え、助走の