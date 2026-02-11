◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日スノーボード男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日リビーニョ・スノーパークなど）スノーボード男子ハーフパイプ（HP）は、11日（日本時間12日未明）にリビーニョ・スノーパークで予選が行われる。この舞台に4大会連続出場で、2連覇の懸かる平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が立つ。わずか25日前、試合中の転倒で腸骨の骨折と右膝の重い打撲を負った男が、奇跡のような復活劇を遂げて