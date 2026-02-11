ミラノ・コルティナオリンピックは１１日、フリースタイルスキー女子モーグルの予選２回目が行われ、柳本理乃（愛知ダイハツ）が７３・３５点で１４位、藤木日菜（武庫川女子大院）が７０・０６点で１９位となり、日本勢４人全員が決勝進出を決めた。（デジタル編集部）２人は１回目で決勝進出を決めた冨高日向子（多摩大ク）、中尾春香（佐竹食品）とともに、日本時間午後１０時１５分から始まる決勝に臨む。モーグルはコブ